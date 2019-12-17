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Подарки от святого Николая: что положить ребенку под подушку

​Из года в год в ночь с 18 на 19 декабря детвора ложится спать в ожидании волшебства… и подарков!

Татьяна Гайдина вторник, 17 декабря 2019, 14:31
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​Из года в год в ночь с 18 на 19 декабря детвора ложится спать в ожидании волшебства… и подарков! Фото: pixabay.com

Уже совсем скоро наступит День святого Николая, а значит малыши будут искать под подушкой заветные подарки, ведь они так хорошо себя вели в течение года. В преддверии праздника родители начинают ломать голову, какой же сюрприз подготовить для своего мечтателя.

В День святого Николая принято дарить недорогие и небольшие подарки, да и огромные презенты под подушкой не поместятся. Потому "Апостроф" собрал для вас несколько простых вариантов, которые порадуют вашего ребенка и подарят ощущение волшебства.

Сладости

Сладости - самый популярный подарок в День святого Николая. Но не обязательно ограничиваться только конфетами, леденцами, шоколадками и зефирками. Добавьте к сладостям фрукты - мандарины, бананы, яблоки, апельсины, киви и прочую экзотику. Малышам также будет приятно получить в подарок праздничные пряники в виде снежинок, елочек и домиков. В идеале родители могут приготовить их самостоятельно.

Детская книга

Книга - беспроигрышный вариант подарка как для мальчика, так и для девочки. Главное - правильно угадать с тематикой. Ведь кто-то больше интересуется техникой, кого-то больше впечатляют зверушки, ну а кто-то любит изучать планеты. А если подарить книгу со сказками, то можно будет с пользой проводить время с ребенком перед сном.

Игрушки

Любимая игрушка – всегда беспроигрышный вариант. Выбирайте всевозможные машинки, конструкторы, железные дороги, персонажей любимых мультиков, плюшевых животных, куклы - ребенку точно понравится.

Набор карандашей или фломастеров

Наборы для рисования имеют свойство постоянно заканчиваться. Поэтому новые карандаши или фломастеры всегда пригодятся и порадуют юного художника. К такому набору можно добавить и новую раскраску. Малышу будет очень интересно разрисовывать любимых героев мультиков новыми карандашами.

Развивающие игры, пазлы

Эти увлекательные головоломки станут отличным вариантом для подарка ребенку любого возраста. Ведь они развивают усидчивость и внимательность. Для деток в возрасте до 3 лет лучше покупать пазлы с маленьким количеством деталей, чтобы малыш сам смог разобраться с процессом сборки. Можно подарить пазл в виде кубиков с изображением цифр или букв, чтобы помочь ребенку быстрее научиться считать и запомнить алфавит.

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