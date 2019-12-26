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Что нужно сделать до Нового года: топ-5 самых важных дел

До Нового года необходимо навести порядок в квартире, в голове и личной жизни

Татьяна Гайдина четверг, 26 декабря 2019, 13:52
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До Нового года необходимо навести порядок в квартире, в голове и личной жизни Фото: pixabay.com

С Нового года многие стараются жить с чистого листа. Но нельзя начинать новую главу, не закончив старую. И хотя до 1 января осталось совсем немного времени, однако этого вполне достаточно, чтобы успеть завершить самые важные дела.

Накануне праздника "Апостроф" собрал список дел, от выполнения которых вы станете немного счастливее. Распределите по одному пункту на каждый день - и предновогодняя суета принесет только радость и приятные эмоции.

Итак, что нужно успеть сделать до Нового года 2020.

Раздать долги

В Новый год следует входить без долгов. В первую очередь рассчитайтесь по мелочам, а потом можно взяться и за выплату кредитов и оплату задолженностей по счетам. Не оставляйте на потом то, что можно сделать уже сейчас.

Сделать генеральную уборку

Даже если в вашем доме чисто, провести генеральную уборку не помешает. Избавьтесь от ненужных вещей в гардеробе, сломанной техники, бумажек на рабочем столе. Выбросьте даже то, что "еще может пригодиться". Ведь начинать год в чистом жилище намного приятнее.

Простить все обиды и попросить прощения

Накануне Нового года нужно непременно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кому сами причинили боль. Не стоит нести этот тяжелый эмоциональный груз с собой в новую жизнь.

Подвести итоги года

Проанализируйте, каким был ваш 2019 год. Чего вы достигли за этот период, а что из запланированного реализовать так и не удалось? Возможно, вы еще успеете осуществить что-то важное, что могли упустить.

Создать новогоднюю атмосферу

Зачастую перед Новым годом скапливается столько дел, что новогоднее настроение появляется только за праздничным столом. Поэтому, чтобы ощущение праздника сопровождало вас не только 31 декабря, создайте новогоднюю атмосферу. Нарядите заранее елку, украсьте дом сверкающими гирляндами, посмотрите новогодний фильм - и атмосфера настоящего волшебства обеспечена.

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