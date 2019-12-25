Новый год 2020: появились яркие фотожабы на праздник в Украине

Скоро в Украине будут праздновать Новый год, а пока в сети высмеяли подготовку к празднику.

Фотожабы опубликовали на странице "Четкий Паца" в Facebook.

В праздничной суматохе некоторые пользователи сети могут найти время на юмор. Потому в интернете появились смешные фотожабы подготовки к Новому году. Там высмеяли и праздничные хлопоты, и погоду, и финансовую сторону всех праздников.

Как сообщал "Апостроф", украинский политик и блогер Виталий Чепинога в юмористическом диалоге объяснил повторное празднование Рождества и Нового года в Украине.

Также напомним, что крановый завод в городе Набережные Челны (Российская Федерация) подготовил к Новому году эротический календарь с обнаженными женщинами и дорогим алкоголем на картинках.