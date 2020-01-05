Как праздновать Рождество Христово 2020: традиции и запреты на праздник

7 января православная церковь отмечает один из самых главных религиозных праздников – Рождество. В этот день произошло величайшее для всего христианского мира событие - рождение Иисуса Христа.

С этим светлым праздником связано немало традиций и обычаев. "Апостроф" рассказывает, как праздновать Рождество, а также что категорически запрещается делать в праздник.

Обычаи и традиции на Рождество

Православные верующие начинают праздновать Рождество вечером 6 января с появлением первой звезды на небе. На Святой Вечер (Сочельник) принято готовить 12 постных блюд - по числу апостолов (учеников Христа). Кроме того, на праздничном столе обязательно должна стоять кутья. Ужин нужно начинать молитвой и зажжением рождественской свечи.

Утром 7 января люди приветствуют друг друга фразами: "Христос родился" - "Славим его!". На Рождество в храмах проводится три богослужения: в полночь, на рассвете и днем.

После храма вся семья собирается за праздничным столом. Рождественский стол принято накрывать щедро, ведь пост уже закончился. Разрешено также употреблять легкие спиртные напитки.

В этот светлый праздник также принято делать подарки, как правило, недорогие. Вручают их за столом, после основной трапезы. Это могут быть сладости, фрукты, и другие мелкие приятности.

Еще одной традицией Рождества являются колядки. Однако в различных регионах Украины колядуют в разное время: утром, вечером или на Сочельник. Перед тем, как начинать петь, нужно спросить разрешения у хозяев.

На Рождество существует еще одна добрая традиция - рассказывать детишкам библейские истории о рождении Спасителя.

Что нельзя делать на Рождество



После Святой Вечери нельзя убирать блюда со стола, до наступления Рождества 7 января.

Как и в любой церковный праздник на Рождество нельзя убирать и заниматься бытовыми делами. Наши предки верили, что таким образом можно привлечь в дом несчастье.

7 января нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Считается, что так вы можете навредить себе и своим родным, отобрав у ни надежду на спасение.

В этот день не рекомендуется надевать старую одежду - таким образом можно привлечь бедность.

загрузка...

Один из важных запретов праздника - отказ в помощи нуждающимся.

На Рождество категорически запрещается гадать. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.