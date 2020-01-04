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5 скромных, но приятных подарков на Рождество - чем бюджетно порадовать близких

Идеи простых и милых подарков для всей семьи

суббота, 4 января 2020, 19:00
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Не можете придумать, что подарить близким на Рождество? Хотите порадовать чем-то своих родных, но у вас ограничен бюджет? Не беда, ведь в этом материале мы уже готовы поделиться с выми пятеркой лучших недорогих подарков, которые точно понравятся каждому.

Для любителей сладкого идеальным вариантом может стать небольшой бокс со сладостями. Туда вы можете положить различные конфеты, печенье, домашнее варенье и прочие подобные продукты. Также в комплект к угощениям прекрасно подойдет коробочка какого-то чая. А украсить бокс можно праздничным конфетти изнутри и яркой подарочной бумагой снаружи.

Картина по номерам - отличный подарок для всех возрастов. Это набор, в который входит специальный холст с разметкой, краски, кисти и инструкция. Любой желающий сможет нарисовать настоящий шедевр при помощи такого подарка. Для будущей картины вы также можете подарить оригинальную рамочку.

Если вы готовите подарок для кого-то, кому уже по возрасту разрешено употреблять спиртные напитки, можете подарить набор для приготовления глинтвейна. Все специи можно красиво упаковать в отдельные подарочные пакетики с ленточками, бутылку вина украсить бантом. Ну а дарить этот набор можно в красивой подарочной коробке с серпантином.

Для ваших родственников, друзей или коллег можно подготовить в подарок печенье, сделанное своими руками. Испеките праздничные печеньки по любому рецепту на ваш вкус, украсьте их глазурью, свяжите яркой ленточкой и положите в симпатичную упаковку. Также можно добавить к такому милому подарку какую-то трогательную открытку или записку.

Для детей идеальным бюджетным подарком может стать слайм. Это такая тягучая липкая субстанция, которая в последнее время очень популярна у детворы разного возраста. Слаймы бывают любых цветов, составов и размеров. Также их можно сделать самостоятельно, следуя простой инструкции.

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