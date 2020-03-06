Что подарить девушке на 8 Марта: топ-5 оригинальных идей

Близится один из самых красивых и долгожданных праздников весны - 8 Марта. В этот день все женщины, девушки и девочки получают цветы, внимание и, конечно же, подарки.

В преддверии Международного женского дня мужчины традиционно задаются вопросом: что подарить жене, маме, доченьке, сестре и коллеге? Поэтому, чтобы не пришлось долго ломать голову "Апостроф" сделал подборку оригинальных подарков на 8 Марта, которые подарят незабываемые эмоции и вызовут улыбку у ваших любимых дам.

Сладости

Лучшие друзья девушек - это совсем не бриллианты, а сладости. Поэтому от такого подарка точно никто не откажется. Но помните, что просто коробка конфет или плитка шоколада уже никого не удивит. А вот роскошный букет из сладостей, шоколадные изделия ручной работы или печенье Макарон в праздничной упаковке оценит каждая девушка.

Ароматный парфюм

Каждая женщина и девушка всегда хочет чувствовать себя любимой и неповторимой, а особенно ярко это чувство просыпается с приходом весны. Представительницы прекрасного пола хотят облачиться во что-то новое, яркое и цветущее. Именно это может подарить новый потрясающий аромат. Поэтому, бутылочка ароматных духов всегда будет уместна в качестве подарка на 8 Марта.

Украшения

В независимости от возраста, женщине важно оставаться красивой и привлекательной. Поэтому, украшения - подарок, которому обрадуются абсолютно все прекрасные представительницы человечества. Отличным презентом станут серьги, кольцо или браслет. А удвоить позитивные эмоции поможет не одно украшение, а комплект. Приобретите сразу набор аксессуаров и любая девушка останется в восторге от вашей щедрости и внимательности.

Кейс для смартфона

Современные модели чехлов для телефонов являются не только защитным средством, но и очень стильным аксессуаром. К тому же, всегда хочется обновить "одежку" своему смартфону, особенно с приходом весны. Поэтому, оригинальный кейс станет отличным подарком на 8 Марта, который оценит каждая девушка.

Подарок-впечатление

Если ни одна из вышеперечисленных идей не подходит вашей девушке, то подарите ей эмоции. Ведь самые запоминающиеся подарки - это как раз впечатления и сюрпризы. Только при подготовке такого подарка стоит учитывать предпочтения того человека, которому адресован сюрприз. Экстремальным девушкам можно устроить прогулку на воздушном шаре или прыжок с банджи, девушкам-романтикам подойдет завтрак в постель или поход на ее любимый фильм, а младшая сестренка останется в восторге от парка развлечений или контактного зоопарка.