Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: открытки, стихи, смс

Международный женский день уже не за горами, а уже в пятницу, 6 марта, мужчины будут поздравлять своих коллег-женщин с наступающим праздником.

"Апостроф" собрал лучшие поздравления в смс и стихах для женщин-коллег. Также в нашем материале вы найдете праздничные открытки.

Поздравления в стихах:

С днем 8 Марта! С праздником, коллеги!

Пусть придут к вам в жизни взлеты и успехи,

И пускай сбывается все, чего хотелось,

Чтобы радость в сердце, чтоб от счастья пелось!

Чтоб здоровье крепло, деньги чтоб водились,

Все, что потеряли, чтобы находилось,

Чтоб в семье порядок, на работе ладно,

Чтобы жизнь бежала весело и складно!

Коллеги, с Женским днем,

Пусть жизнь наполнится добром,

И пусть без повода цветы,

И оживают пусть мечты!

Желаю радости, тепла,

И жизнь пусть будет хороша,

Достатка вам и красоты,

Терпенья, легкости, любви!

Живите счастливо всегда,

Не знайте грусти и печали,

Чтоб стороной прошла беда,

И былью все желания стали!

Пусть вас кругом успехи ждут,

И на работе, и на личном,

В доме царит всегда уют,

Пусть будет все всегда отлично!

Вы все достойны восхищенья:

Добры, красивы и умны!

Примите наши поздравленья

8 марта, в день весны:

Желаем всем и каждой лично

Удачи, счастья, многих благ,

Ночей волшебно — романтичных,

Улыбок светлых в зеркалах,

И дней, наполненных любовью,

И благоденствия родных...

Надежды, веры и здоровья,

И вечной трепетной весны!

Поздравляю с 8 марта

Дорогих своих коллег,

Пусть повысится зарплата,

Вам сопутствует успех.

Шеф пусть вас не обижает,

Кофе разрешает пить,

Премии вам всем добавит,

Скажет можно не ходить

Всю неделю на работу,

Ведь сегодня женский день

Есть у вас ещё заботы,

А работать просто лень!

И ещё вам пожелаю

Женского простого счастья,

Пусть судьба не будет злая,

Не приносит в дом ненастья!

Дети будут пусть здоровы,

Ну а муж, хоть иногда,

Голосом своим суровым

Скажет: я люблю тебя!

Поздравления в смс:

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

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Примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!

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С первым праздником весны, с расцветом природы, с торжеством женственности, с 8 Марта! Желаю обилия эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искренности, уникальности, самореализации, открытие в себе новых талантов, любви и удачи во всем!

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Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам множество приятных сюрпризов, цветов, улыбок, хорошего настроения! Пусть вас всегда радуют и ценят важные вам люди!

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В День женского праздника желаем прекрасной половине человечества нести в мир любовь, красоту и гармонию. Улыбайтесь и расцветает этой весной!

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Поздравляю с 8 Марта и пожелать хочу радостных мгновений жизни и большого счастья, прекрасного настроения и большой удачи, потрясающих идей и удивительной красоты.

Напомним, что 8 марта отмечается Международный женский день и по этому случаю в центре Киева установили необычную инсталляцию, которой поздравили с наступающим праздником представительниц прекрасного пола.