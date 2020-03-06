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Как незабываемо провести 8 Марта: 8 романтических мест

Самые оригинальные варианты проведения женского дня

Татьяна Гайдина пятница, 6 марта 2020, 20:20
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Самые оригинальные варианты проведения женского дня Фото: pixabay.com

Праздник 8 Марта не за горами, а значит - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.

В преддверии женского дня "Апостроф" решил упростить подготовку к празднику, сделав подборку романтических мест для проведения праздника весны. Выбирайте понравившийся вариант и вы гарантированно не только приятно удивите, но и заставите запомнить этот день надолго.

Завтрак в центре города

Закажите столик в уютной кафешке и отправляйтесь туда с любимой. Заранее позаботьтесь и о цветах, которые можно доставить прямо в заведение. Такой сюрприз точно не оставит равнодушной ни одну девушку.

Романтическое путешествие

В преддверии праздника турагенства предоставляют много заманчивых предложений. Один-два дня провести в другой стране - почему нет? Поэтому, если вы хотите приятно удивить свою возлюбленную, которая уже очень давно мечтает об отдыхе, то романтический уикенд - отличный вариант.

Активный отдых

Боулинг, аквапарк, каток, роллердром, пейнтбол - такое празднование 8 Марта подойдет любительницам активного отдыха. Если ваша девушка обожает экстрим, то формат проведения праздничного дня должен быть соответствующим. Предложите ей один из представленных вариантов и тогда этот день пройдет насыщенно, оставив массу приятных воспоминаний.

Культурный отдых

Предложите своей девушке сходить в театр на спектакль или же на балет. Также можно завернуть по дороге в галерею на какую-то выставку.

Поход в кино

Это, конечно, одно из самых традиционных мест проведения 8 Марта, но очень действенное. Только отдайте предпочтение романтическим картинам или комедийным фильмам, а боевики и триллеры оставьте для другого дня.

Караоке, ночной клуб

Если ваша девушка обожает шумные вечеринки, то поход в ночное заведение она точно оценит. Соберите компанию и отправляйтесь вместе покорять танцпол.

Семейный ужин

Приготовьте всяких вкусностей, пригласите всех родственников женского пола, и проведите 8 Марта в компании своих любимых женщин. Не забудьте побаловать их цветами и подарочками.

Весенняя фотосессия

Фотосессия на 8 Марта безусловно порадует каждую девушку, поскольку все представительницы прекрасного пола любят видеть себя красивыми и счастливыми. А если учесть, что это будет представлено в виде интересного развлечения и хорошего времяпрепровождения, то это оптимальный вариант.

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