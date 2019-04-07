В киевском Ботаническом саду имени Гришко началось одно из самых ярких и ожидаемых событий весны, которое ежегодно посещают тысячи киевлян и гостей столицы - начали цвести магнолии.

Фотокорреспондент "Апострофа" побывал в Ботаническом саду и отснял кадры цветения этого декоративного дерева, распространенного в Восточной и Юго-Восточной Азии, на островах Ява и Суматра, а также в Центральной и Северной Америке.

Интересно, что магнолии впервые появились в Украине около 150 лет назад. Их завезли в ботанические сады Львова и Крыма.

В Киеве первые магнолии появились около 100 лет назад.

В Ботаническом саду имени Гришко находится самая большая в Восточной Европе коллекция белых цветов, которые цветут первыми. Всего же киевляне могут увидеть около 30 видов и разновидностей магнолий.

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Белые магнолии цветут уже тогда, когда на деревьях еще нету листьев. Остальные же виды магнолий начнут цвести через 5-7 дней.

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В саду также цветут магнолии красного, розового, фиолетового и желтого цвета.

Отметим, что после магнолий в Ботаническом саду цветет сирень.