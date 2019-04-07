РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Первыми цветут белые магнолии

Адриан Радченко воскресенье, 7 апреля 2019, 10:34
Первыми цветут белые магнолии Фото: Александр Гончаров / Апостроф

В киевском Ботаническом саду имени Гришко началось одно из самых ярких и ожидаемых событий весны, которое ежегодно посещают тысячи киевлян и гостей столицы - начали цвести магнолии.

Фотокорреспондент "Апострофа" побывал в Ботаническом саду и отснял кадры цветения этого декоративного дерева, распространенного в Восточной и Юго-Восточной Азии, на островах Ява и Суматра, а также в Центральной и Северной Америке.

Интересно, что магнолии впервые появились в Украине около 150 лет назад. Их завезли в ботанические сады Львова и Крыма.

В Киеве первые магнолии появились около 100 лет назад.

В Ботаническом саду имени Гришко находится самая большая в Восточной Европе коллекция белых цветов, которые цветут первыми. Всего же киевляне могут увидеть около 30 видов и разновидностей магнолий.

Смотрите: В чем секрет странного поведения кошек: интересные факты и фото домашних любимцев

Белые магнолии цветут уже тогда, когда на деревьях еще нету листьев. Остальные же виды магнолий начнут цвести через 5-7 дней.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1

В саду также цветут магнолии красного, розового, фиолетового и желтого цвета.

Отметим, что после магнолий в Ботаническом саду цветет сирень.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Тарута объединился с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко, до этого Садовой примкнул к Гриценко, а Мураеев - к Вилкулу. Зачем политики объединяются перед выборами - узнавал Апостроф

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман отдал поручение доработать проект городской электрички Киева, на что, по мнению опрошенных Апострофом экспертов, понадобятся миллиарды гривен

Новости

7 апреля

11:30
Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе: опубликованы фото
11:15
17-летняя украинская теннисистка завоевала третий титул в карьере
10:59
Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане
10:55
Авиация Трампа "сбросила" ядерные бомбы на Россию: мощные фото учений
10:48
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
10:30
В Киеве мотоциклист-каскадер устроил кровавое ДТП: фото и видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: