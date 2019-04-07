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В чем секрет странного поведения кошек: интересные факты и фото домашних любимцев

воскресенье, 07 апреля 2019, 04:43

Кошки - едва ли не самые популярные домашние животные в мире. При этом каждый кот или кошка имеет свои своеобразные привычки.

В материале портала AdMe говорится, что кошачьи уши могут разворачиваться на 180 градусов, а язык пушистые животные используют в качестве расчески,.

Интересно, что челюсти кошки могут перемещаться только вертикально, поэтому они не могут пережевывать большие куски еды.

Хвост "пушистики" используют для удержания баланса и резких поворотов. Примечательно, что в хвосте сосредоточено почти 10 % всех костей кошки.

Кроме того, среди пушистиков тоже встречаются правши и левши. Чаще всего, это обусловлено полом. Зачастую, кошки роют правой лапой, в то время как коты - левой.

У кошек нет жестких ключиц, что позволяет им пробираться через любое отверстие, чуть больше объема головы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что оккупанты в Армянске (Крым) потравили стерилизованных уличных животных, за которыми присматривали местные жители.

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