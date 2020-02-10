На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

В ХІХ веке эпоха индустриализации сформировала в Киеве целые пласты различной промышленной архитектуры. Архитекторы прошлого стремились построить не просто функциональное сооружение, но и уделяли большое внимание его эстетической ценности. Визуально заводские цеха напоминают старые замки. Фотограф "Апострофа" АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ побывал в заброшенных строениях, некогда олицетворяющих величие индустриальной эпохи, открывая тем самым серию фоторепортажей о покинутых зданиях столицы.

Пивоваренный завод Рихтера на Подоле

Путешествие в мир "алкогольной" архитектуры мы начнем с улицы Кирилловской. В 1892 году купец первой гильдии М.В.Рихтер основал тут пивоваренный завод. Проектировал и строил его известный киевский архитектор В.Н. Николаев, спроектировавший и построивший множество жилых домов, особняков, храмов и даже памятников. Наиболее известными его работами можно назвать Национальную филармонию Украины, Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, Вознесенскую церковь на Байковом кладбище и памятник Богдану Хмельницкому.

Главный корпус завода с башней в стиле модерн, был сооружен по проекту архитектора Николая Казанского 1908-1909 годах. За счет башни и декоративных зубцов на крыше, главный корпус стал похожим на крепость. Шестиэтажная башня использовалась для сушки солода. Фасад главного корпуса был украшен вертикальными линиями, созданными по мотивам оборонных сооружений. Пивзавод на Подоле действительно напоминает старинный замок, но в то же время не суровый, а романтический, сказочный.

Вид на главный корпус Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на главный корпус Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на Сушильную башню Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасад Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Разбитые окна на фасаде здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасад Пивзавода в деталях Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Промышленные декорации Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фонарь на фасаде главного корпуса Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вход в главный корпус Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Старые двери Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Арки подвальных помещений Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Цех Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Керамическое панно на Пивзаводе Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Керамическое панно на Пивзаводе Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Двери Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Цех предприятия Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Мотивационная табличка Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Деревянный помост Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Деревянный помост Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Выход во двор Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Дымовая труба 1895 года Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на крышу Пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Пивоваренный завод Шульца на Демеевке

Первое упоминание об этом пивоваренном заводе датируется первой половиной ХІХ века. Согласно архивным данным, в 1823 году полковник Иосиф Понятовский за 10 тыс. рублей купил у Филиппа Касселя дом и пивоваренный завод. А в 1865 году – Йоханн Генрих Шульц арендовал завод и модернизировал его. Несмотря на многолетнюю историю пивоварения, официальным годом основания завода считается 1881 год.

В 1901 году завод получил статус поставщика Императорского двора. В начале ХХ века в Российской империи подобный статус имели всего 30-40 компаний. В 1913 году сын заводчика Карл Шульц устанавливает на предприятии две паровые машины и проводит электричество. Благодаря нововведениям завод смог увеличить производство пива и штат работников.

В 1914 году разгорелась Первая мировая война, из-за чего немецкий подданный Карл-Генрих Шульц потерял свой завод и был выслан вместе с семьей в Сибирь. Формальным поводом для национализации имущества послужило обвинение владельца завода в умышленном сокрытии продукции немецкого предпринимателя Эрнста Торклера.

Здание завода напоминает оборонное сооружение. Этому способствуют высокие стены, прямоугольная сушильная башня с окнами, визуально напоминающими бойницы и аркатурные карнизы, напоминающие пояса машикулей.



Корпуса Пивзавода Шульца Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Корпуса пивоваренного завода Шульца Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на корпуса Пивзавода Шульца Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Корпуса пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Корпуса пивзавода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Заводской корпус Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Заводские корпуса Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Советская пропаганда Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Лестница Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Литература, найденная во время прогулки Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Мотивационный рисунок Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Коммуникации Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Лестница Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Клеймо "Доломакинъ" Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Лестница Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Помещения пивоваренного завода Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Казенный винный склад №1

Еще одним ярким образцом промышленной архитектуры Киева можно считать "Казенный винный склад №1" на улице Кудрявская 16. Строили его про проекту знаменитого киевского архитектора Владимира Бессмертного. Здание сохранило свой аутентичный вид 1898 года. Главный корпус склада украшен пилястрами и классическим для такого типа зданий кирпичным декором.

В 1922 году предприятие было национализировано, а на территории винного склада начал работать Киевский ликеро-водочный завод № 2. Во время Второй мировой войны тут изготавливали бутылки с зажигательной смесью, а в 1941-1943 годах немцы организовали на предприятии производство минеральных вод. После того как город заняла Красная армия, тут в 1945 году возродили ликеро-водочный завод.

Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Казенный винный склад №1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Как можно убедиться, здания находятся в плачевном состоянии, нет крыш, пролетов, от части строений остались лишь голые стены, которые быстро разрушаются под воздействием окружающей среды. Можно бесконечно долго разрабатывать проекты реноваций, планировать обустроить там офисы и хабы, но все упирается в прагматичную экономическую часть. Дело в том, что реконструкция здания стоит намного дороже, чем земля под ним. У бизнеса нет мотивации вкладывать в сохранение культуры и истории, собственника интересует получение прибыли.

Ранее множество памяток архитектуры было продано в руки строительных компаний без каких-либо обязательств. Вместо охранного статуса памятки архитектуры здания получили статус частной собственности, которой собственник может распоряжаться по своему усмотрению.

Сохранение культурно-исторической памяти возлагается на профильное Министерство культуры, молодежи и спорта. Теперь, ради сохранения культурного украинского наследия, чиновники должны найти компромисс с бизнесом и предложить ему новые условия. К примеру, снижение налогообложения в случае сохранения исторического облика здания, беспроцентное кредитование реставрации либо финансирование реновации за счет бюджета. Однако не похоже, чтобы сотрудников Министерства культуры беспокоил этот вопрос.