"Скворечник" над Майданом: появились свежие фото незаконной надстройки в центре Киева

В сети появились новые фото незаконной надстройки в центре Киева на ул. Софийская, 1/2.
Снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Фото сделаны квадрокоптером. На них изображена площадка на которой пытались возвести скандальную надстройку.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.
Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе попытки демонтировать надстройку на Майдане Независимости в центре Киева, ее владелец угрожал взорвать дом.
Напомним, местные власти организовали вывоз строительных материалов из двора исторического здания в центре Киева, на котором собственник одной из квартир пытается незаконно возвести надстройку.
Отметим, что после скандала со строительством нового этажа на крыше здания на Майдане Независимости в Киеве в сети показали фото еще одного дома-монстра.
Кроме того, на крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.