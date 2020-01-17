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"Скворечник" над Майданом: появились свежие фото незаконной надстройки в центре Киева

пятница, 17 января 2020, 14:08
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В сети появились новые фото незаконной надстройки в центре Киева на ул. Софийская, 1/2.

Снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Фото сделаны квадрокоптером. На них изображена площадка на которой пытались возвести скандальную надстройку.

Надстройка на Майдане фото с дрона Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Надстройка на Майдане вид сверху Гончарук Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Надстройка Майдан фото с дрона Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Майдан надстройка Гончарук фотографии Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Свежие фото Майдан надстройка Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Стройка на Майдане Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Новые фотографии надстройки на Майдане Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Фото крыша майдан надстройка Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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Надстройка Майдан фотографии новые Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров
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По словам мэра Киева Виталия Кличко, данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе попытки демонтировать надстройку на Майдане Независимости в центре Киева, ее владелец угрожал взорвать дом.

Напомним, местные власти организовали вывоз строительных материалов из двора исторического здания в центре Киева, на котором собственник одной из квартир пытается незаконно возвести надстройку.

Отметим, что после скандала со строительством нового этажа на крыше здания на Майдане Независимости в Киеве в сети показали фото еще одного дома-монстра.

Кроме того, на крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.

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Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
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