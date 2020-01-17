"Скворечник" над Майданом: появились свежие фото незаконной надстройки в центре Киева

В сети появились новые фото незаконной надстройки в центре Киева на ул. Софийская, 1/2.

Снимки сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Фото сделаны квадрокоптером. На них изображена площадка на которой пытались возвести скандальную надстройку.

Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Надстройка на Майдане Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

По словам мэра Киева Виталия Кличко, данный дом не является памятником архитектуры, но находится на территории охранной зоны Софийского собора — памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе попытки демонтировать надстройку на Майдане Независимости в центре Киева, ее владелец угрожал взорвать дом.

Напомним, местные власти организовали вывоз строительных материалов из двора исторического здания в центре Киева, на котором собственник одной из квартир пытается незаконно возвести надстройку.

Отметим, что после скандала со строительством нового этажа на крыше здания на Майдане Независимости в Киеве в сети показали фото еще одного дома-монстра.

Кроме того, на крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.