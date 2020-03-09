Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

"Апостроф" продолжает следить за тем, как украинские чиновники "оберегают" культурное наследие Украины. Наш фотограф Александр Гончаров зафиксировал состояние трех памяток архитектуры, связанных с медициной. В этот раз в фокус объектива попала больница на Рейтарской, амбулатория на Парковой и Бактериологический институт. Фотографии прекрасно демонстрируют современные тренды сохранения культурного наследия в Киеве - роскошные здания брошены на произвол судьбы и разваливаются прямо на глазах.



Бактериологический институт

Взять, к примеру, здание Бактериологического института, построенное по проекту инженера Иванова в 1896 году. Тогда, как и сейчас, в мире бушевали эпидемии, и в Киеве возникла необходимость в создании института. Примечательно, что здание было возведено не за бюджетные деньги, а за счет пожертвований Лазаря Бродского, Александра Терещенко и других киевских меценатов. Строение возвели за рекордные для того времени 6 месяцев, что довольно быстро и для сегодняшних темпов строительства.

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Важно отметить, что несмотря на нехватку времени, здание получилось невероятно красивым как внутри, так и снаружи. Фасад здания украшен декоративными фронтонами, пилястрами, архивольтами и маскаронами. Сейчас строение находится на территории компании "Биофарма". Будущее памятника архитектуры неизвестно, но пока общие тенденции указывают на единственную возможную перспективу - храм науки будет уничтожен.

Бактериологический институт на Байковой горе Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Бактериологический институт, памятка архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Табличка памятника архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Главный вход Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Античный орнамент Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Сквер возле Бактериологического института Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасадная часть здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Окна института Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Декор Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Дата основания института Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Бактериологический институт на фоне новостроек Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасад и торец здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Внешний вид Бактериологического института Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Внешний вид памятника архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Старые двери Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Аутентичные деревянные ступеньки и балюстрада Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1



Больница скорой помощи

Здание Общества скорой помощи на Рейтарской 22 было построено в 1912-1914 годах по проекту киевских архитекторов Йосифа Зецкера и Дмитрия Торова. В советское время тут располагалась станция скорой помощи, помещения Минздрава и хирургическое отделение. На фотографиях, снятых с дрона, можно увидеть окна операционной на третьем этаже, где в 1955 году Николай Амосов впервые в СССР использовал общий наркоз во время операции на сердце.

Фасад здания удачно сочетает в себе стили неоренессанса и готики, от деталей фасада сложно оторвать взгляд. Два симметричных ризалита придают зданию особый шарм, формируя у здания торжественный вид. Сегодня здание принадлежит государству и чиновники годами обещают провести его реставрацию, но, как говорят воз и ныне там. Стоит ли говорить о том, что каждый новый день пустых обещаний приближает уничтожение потрясающего памятника архитектуры.

Рейтарская 22 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на фасад Общества скорой помощи Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на Киев Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Здание Общества скорой помощи с противоположной стороны улицы Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Лицевая часть здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Главный вход Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Двери Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид фасада от главного входа Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Окна с декором Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Балкон Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Окна с декором Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Декор на фасаде Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Декор на фронтоне Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасад здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Табличка памятника архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Угол здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид со двора Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Двор здания на Рейтарской 22 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Операционная Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Двор здания Общества скорой помощи Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1



Больница для хронически больных детей

Больница была построена в 1903 году на собранные пожертвования. Наибольшую сумму для строительства вложил предприниматель Лазарь Бродский, возглавивший строительную комиссию товарищества. Лечение тут осуществлялось также на пожертвования меценатов. Первый корпус больницы исполнен в модерновом и ренессансном стиле. Фасад украшают две пирамидальные башни, пилястры и развитый карниз. В 1910 был построен второй корпус здания. С лицевой части здания корпус украшен ризалитами и кирпичным декором, также в нем просматриваются готические мотивы.

Сейчас здание принадлежит Государственному управлению делами, где журналисту "Апострофа" подтвердили, что здание находится на их балансе, а также отметили, что здание является режимным объектом. Что же это за режимный объект такой, в окнах которого разбиты стекла, а вокруг нет нормального забора? Конечно, в такую теорию можно поверить, учитывая стратегическое расположение здания. Хотя возможно чиновники просто постыдились неудовлетворительного состояния памятника архитектуры.

Первый корпус больницы Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Фасад здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Декоративное ограждение над входом Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Табличка памятника архитектуры, 1 корпус Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Девушка у памятника архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Второй корпус Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Охранная табличка памятника архитектуры Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Железная оградка Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Декоративные ограждения Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Ограждения на крыше здания Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Корпуса больницы Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Вид на комплекс сооружений со стороны Мариинского парка Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Глядя как в центре столицы много лет пустуют и разрушаются памятники архитектуры, которые власть обязалась оберегать, становится грустно. Для туристов и жителей мегаполиса такие памятники должны быть лицом Киева, лицом европейской столицы, которые демонстрируют культуру страны. Но пока состояние лучших домов Киева может указывать на разруху и неэффективность управления, которая приводит к убыткам, ведь такие здания могут и должны приносить деньги в бюджет за счет аренды и привлечения туристов. Декларируя европейские ценности, политики забывают, что Европа это не только политико-экономический союз, но и образ жизни, в котором культура имеет колоссальное значение.