Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

13 января в Лондоне пройдет матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед".

Встреча начнется в 18.30.

"Тоттенхэм" после 21-го тура набрал 48 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. "МЮ", у которого в активе 38 очков, идет шестым.

Матч этих команд в первом круге АПЛ прошел в Манчестере и завершился разгромной победой "шпор" со счетом 3:0.

На победу "Тоттенхэма" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничейный результат - 3,70, а на успех "МЮ" - 3,45.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД