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Арсенал - Челси Онлайн-трансляция матча

Арсенал принимает Челси в центральном матче 23-го тура АПЛ

суббота, 19 января 2019, 00:10
Арсенал принимает Челси в центральном матче 23-го тура АПЛ Фото: twitter.com/arsenal

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" будет принимать "Челси". Матч пройдет 19 января.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Начало встречи - в 19.30.

"Арсенал" и "Челси" являются соседями по турнирной таблице. "Канониры" после 22-го тура набрали 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Синие", у который в активе 47 очков, идут четвертыми.

Матч этих команд в первом круге завершился победой "Челси" со счетом 3:2.

На победу "Арсенала" в домашнем поединке букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничейный результат - 3,55, а на выездной успех "Челси" - 2,37.

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