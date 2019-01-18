Где смотреть онлайн Арсенал - Челси: расписание трансляций

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби - "Арсенал" будет принимать "Челси". Матч пройдет 19 января.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Начало встречи - в 19.30.

Прямую трансляцию противостояния двух английских топ-клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу покажет "Матч ТВ".

После двадцати двух туров "Арсенал" и "Челси" являются соседями по турнирной таблицы. "Канониры" набрали 41 очко и располагаются на пятом месте, а "синие", у которых в активе 47 очков, идут четвертыми.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что голкипер "Арсенала" Петр Чех сделал заявление о своем будущем.