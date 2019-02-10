Манчестер Сити - Челси Онлайн-трансляция матча

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" будет принимать "Челси". Встреча пройдет 10 февраля на "Этихад Стэдиум" в Манчестере.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Начало встречи - в 18.00.

"Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" по разнице забитых и пропущенных мячей (правда, у "красных" еще есть матч в запасе). "Челси" располагается на четвертой строчке, отставая от лидера на 12 очков.

В текущем сезоне команды встречались друг с другом уже дважды. В битве за Суперкубок Англии победу отпраздновал "Ман Сити" (2:0), а встреча команд в первом круге АПЛ в Лондоне завершилась победой "Челси" со счетом 2:0.

Букмекеры считают "Ман Сити" фаворитом домашней встречи. На победу "горожан" дается коэффициент 1,51, на ничью - 4,70, а на успех гостей - 6,30.