"Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в матче чемпионата Англии: видеообзор

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

В этой встрече хет-триком отметился Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг сделал дубль и еще один гол на счету Илкая Гюндоган. Украинец Александр Зинченко отметился двумя результативными передачами.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" опустился на шестую позицию.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 6:0 (4:0)

Голы: Стерлинг (4, 80), Агуэро (13, 19, 56), Гюндоган (25)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Зинченко, де Брюйне (Марез, 68), Фернандиньо (Сильва, 75), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 65).

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо (Эмерсон, 73), Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 52), Жоржиньо, Педро (Лофтус-Чик, 65), Канте, Азар, Игуаин.

Предупреждения: Жоржиньо (60), Алонсо (69), Гюндоган (77).