Фенербахче - Зенит - 1:0 Хроника матча, видео гола

12 февраля в Стамбуле состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом". Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" - "Зенит".

ФЕНЕРБАХЧЕ - ЗЕНИТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фенербахче - Зенит 1:0

Гол: Слимани, 21

Фенербахче: Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Жаилсон, Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90), Топал, Элмаз (Айю, 72), Слимани.

Зенит: Лунев, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61), Анюков, Ракицкий, Мак (Маркизио, 85), Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба.

Предупреждения: Ракицкий, Исла, Чифтпынар, Анюков, Мак.

Отметим, что на групповом этапе Лиги Европы "Зенит", набрав 11 очков, занял первое место в группе С. Российский клуб опередил "Славию", "Бордо" и "Копенгаген".

"Фенербахче" финишировал на второй позиции в группе D, набрав 8 баллов. Стамбульцы пропустили вперед загребское "Динамо", но обошли "Спартак" из Трнавы, а также "Андерлехт".

Ранее друг против друга "Фенербахче" и "Зенит" в официальных матчах не играли.

Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Рюдди Буке.

Текстовая трансляция:

Финальный свисток! Минимальная победа турецкой команды! Мог Зенит забивать с пенальти, но Мак не переиграл голкипера Фенербахче!

88. Все, бросил Зенит атакующие действия. Команда полностью сконцентрировалась на обороне. Не хотят россияне пропустить второй мяч.

86. Еще по замене провели команды. У Фенербахче Мозеса сменил Потук, у Зенита вместо Мака вышел Маркизио.

82. Скандальный эпизод! Садик откровенно придерживал Дзюбу, когда тот хотел ворваться в штрафную, но арбитр углядел фол в действиях россиянина.

80. Зенит в последнюю десятиминутку играет в атакующий футбол. Высока цена забитого на выезде мяча, однако и об обороне забывать не стоит.

76. По замене провели команды. У Фенербахче вместо Элмаса на поле вышел Айю, а у Зенита Дриусси сменил Азмун. Еще один дебютант в составе российской команды.

72. Пятая желтая карточка в матче. На этот раз предупрежден хавбек Зенита Мак, который грубо сыграл с оппонентом в чужой штрафной.

70. Пару минут Зенит просто доминировал на поле. Ничего себе. Что-то сумел поменять Семак в игре команды после замены.

67. А вот и момент у Ракицкого! После подачи с фланга в исполнении Мака украинец неплохо приложился к мячу, но сфера пролетела рядом с левой штангой. Очень неплохо.

64. Первая замена в матче. Вместо Набиуллина у Зенита на поле вышел Смольников.

62. Ракицкий в жесткой борьбе обокрал Вальбуэна. Француз выпрашивал у арбитра стандарт, но тот посчитал, что нарушения правил не было.

60. Элмаз плотно пробил в нижний угол с линии штрафной, Лунев к такому развитию событий был готов. Накрыл мяч голкипер Зенита.

58. Дзюба впервые за долгое время выиграл верховую борьбу в штрафной соперника, но не более. Просто коснулся к мячу головой, даже удара толком не получилось у звезды сборной России.

55. Как же играет в эти минуты Фенербахче, да и не только в эти. Ничего Зенит не может создать в атаке.

52. Ух! Прощает Фенербахче Зенит! После подачи с фланга Набиуллин не дотянулся до мяча, а вот у Слимани это вышло. Форвард пробил выше из убойной позиции.

47. Судя по составам, тренера обошлись без замен в перерыве. Хотя ближе к такому решению должен быть наставник Зенита Семак.

46. Второй тайм начался!

45. Перерыв!

44. Мак не забивает! Текин переводит мяч в перекладину, после чего ловит его на линии ворот! Вот так!

43. Пенальти в ворота Фенербахче! Вот так шанс забить на выезде! И снова фолят на Дриусси. На этот раз "согрешил" Топал.

40. Теперь желтая для Анюкова! Равенство по этому показателю у нас в матче - 2:2.

35. Зенит строит свою игру через длинные забросы на Дзюбу, до которого мяч практически не доходит сегодня. Сложно питерцам войти в игру после зимней паузы, это видно.

32. Садик получил желтую за фол на Дриусси. Второе предупреждение на аргентинце Зенита.

29. Два подряд момента было у Элмаса, но в обоих случаях Зенит спас Лунев. Пока к вратарю российского клуба нет вопросов.

25. Назревал мяч в ворота россиян, после нескольких минут уверенной игры впереди подопечные Семака "сдулись" и прижались к своим воротам. Уверенные фланги турецкой команды не оставляют пока шансов обороне Зенита, скорее всего, это еще не конец.

23. А вот и гол! Пропускает Зенит! Мяч после подачи со стандарта отскочил на Слимани, который без особого труда с убойной позиции расстрелял Лунева.

22. Два угловых кряду было у Фенербахче. Оба раза стандарты не завершились даже ударами в створ ворот. Опять же - заслуга обороны лидера чемпионата России

20. Лунев спасает Зенит! Вальбуэна можно приложился по мячу, мяч отрикошетил от игрока Зенита, но бдительный страж ворот российской команды был на высоте. Первая опасность в матче.

16. Желтая карточка теперь для футболист Фенербахче. Это Исла грубо сыграл против Дриусси.

11. А вот уже инициатива у игроков Зенита. Пока нет голевых моментов, но события активно развиваются на половине футболистов Фенербахче.

8. Ничего опасного из стандарта хозяева поля выжать не смогли, защита сработала на отлично.

7. Первое предупреждение у нас уже на седьмой минуте. Ракицкий "отметился" за российский клуб жестким фолом против Мозеса. Опасный стандарт для турецкого коллектива.

5, Фенербахче прогнозируемо с первых минут пошел в атаку. Футболисты Зенита пока уверенно обороняются. Отметить стоит и яркую поддержку турецких фанов, которые как всегда на высоте.

1. Игра началась!

Дебютирует сегодня Ракицкий в составе российского клуба.

Стартовые составы:

Фенербахче: Арун, Исла, Шкртел, Садик, Хассан Али, Топал, Жаилсон, Вальбуэна, Мозес, Слимани.

Зенит: Лунев, Набиуллин, Ракицкий, Иванович, Анюков, Эрнани, Барриос, Краневиттер, Дриусси, Мак, Дзюба.