Фенербахче - Зенит: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы турецкий "Фенербахче" на своем поле сыграет с российским "Зенитом". Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" - "Зенит".

Фаворитом матча по версии букмекеров является турецкий клуб. На победу "Фенербахче" предлагается коэффициент 2,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех "Зенита" можно поставить с коэффициентом 2,80.

Напомним, что в групповом турнире "Зенит", набрав 11 очков, занял первое место в группе С. "Фенербахче" финишировал на второй позиции в группе D, набрав восемь очков.

Прежде "Фенербахче" и "Зенит" в еврокубках не встречались.

Ранее "Апостроф" публиковал слова защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, который прокомментировал исключение из сборной Украины.