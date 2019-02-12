Рома - Порту - 2:1 Хроника матча, видео голов

В столице Италии Риме состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной "Ромой" и португальским "Порту". Встреча прошла на поле "Стадио Олимпико".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Порту".

"Рома" - "Порту" - 2:1 (0:0)

Голы: Дзаньоло (70, 76) - Адриан (79)

"Рома": Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Кристанте, де Росси, Дзаньоло (Сантон, 87), Пеллегрини (Нзонзи, 83), Эль-Шаарави (Клюйверт, 90), Джеко.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Отавио (Эрнани, 84), Данилу Перейра, Фернандо (Андре Перейра, 76), Эррера, Браими (Адриан, 68), Соарес.

Предупреждения: Эррера (74), Эль-Шаарави (88).

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Ответный матч состоится в Португалии 6 марта.

Статистика матча: удары 13-6, в створ 9-2, владение мячом 42%-58%, угловые 2-1, фолы 11-13.

Матч завершен! "Рома" обыграла "Порту" со счетом 2:1 благодаря дублю Дзаньоло.

90+4 - Опасно! Коларов ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Касильяс отбил мяч лицом! В нокаут угодил легендарный испанец.

90+3 - Тикиньо пробил из пределов штрафной, но Де России заблокировал удар.

90 - Пять минут компенсировал арбитр во втором тайме.

89 - Замена у "Ромы". Клюйверт сменил Эль-Шаарави.

88 - Эль-Шаарави грубо сыграл в атаке против Милитао и получил желтую карточку.

87 - Замена у "Порту". Вместо Дзаньоло вышел Сантон.

84 - Замена у "Порту". Эрнани вместо Отавио.

83 - Момент! Эррера мощно пробил издали - рядом со штангой!

82 - Замена у "Ромы". Н'Зонзи вместо Пеллегрини.

79 - ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Андре Перейра нанес неудачный удар с линии штрафной, мяч отскочил к Адриану и испанец был точен с близкого расстояния! 2-1!

76 - ГООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Джеко ударом с 20 метров попал в штангу, мяч отскочил к Дзаньоло и молодой итальянец отправил его в сетку! 2-0!

76 - Замена у "Порту". Андре Перейра вместо Фернандо.

75 - Последовала подача в штрафную "Порту" со стандарта, Дзаньоло пробил с лета с острого угла, но удар получил слабым и Касильяс без проблем поймал мяч.

74 - Эррера въехал в ногу Де Росси и получил желтую карточку. Первое предупреждение в нашем матче.

70 - ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Джеко получил пас в штрафной, отбросил мяч на Дзаньоло, который точно пробил в угол! 1-0!

68 - Замена у "Порту". Не смог продолжить игру Браими. Вместо него на поле вышел Адриан Лопес.

66 - Момент! Пеллегрини мощно пробил с 15 метров, но Касильяс в блестящем стиле поймал мяч!

65 - Повреждение получил Браими в результате удара по ногам от Де Росси, сильно хромает алжирец.

61 - Пеллегрини мощно пробил издали, но Касильяс поймал мяч, хотя и не без труда.

57 - Моментище! Теллес навесил с углового, Данилу пробил в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги!

55 - Эль-Шаарави пробил издали - выше ворот.

52 - Пеллегрини упал в штрафной "Порту", но арбитр нарушения не зафиксировал.

50 - Опасно! Кристанте блестяще обработал мяч в штрафной, развернулся и пробил с 14 метров, но Касильяс отразил удар!

49 - Соарес пытался убежать один на один, но его опередил Фасио.

48 - Последовал заброс на фланг на Дзаньоло, но защитники перехватили передачу.

Начался второй тайм!

Статистика первого тайма: удары 3-1, в створ 1-1, владение мячом 45%-55%, угловые 2-0, фолы 7-8.

Первый тайм завершен. Счет не открыт - 0:0.

45 - Одну минуту компенсировал арбитр в первом тайме.

44 - Теперь Соарес зацепил рукой по лицу Пеллегрини, но вновь без карточки.

42 - Эль-Шаарави ворвался в штрафную, но не сумел обыграть Милитао.

40 - А теперь Джеко отметился фолом на Отавио. Будет штрафной.

38 - Моментище! Джеко получил мяч в штрафной, обыграл защитника, мощно пробил в ближний угол, но попал в штангу!

34 - Фернандо сбил Дзаньоло в центре поля, вновь без карточки.

33 - Манолас пробил головой после навеса со стандарта - неточно.

30 - Фернандо пробил с восьми метров в ближний угол, но удар получился слабым и Миранте без труда поймал мяч.

28 - Манолас в центре поля отмахнулся от Соареса, но арбитр не заметил явный удар по лицу.

27 - Пеллегрини пробил с линии штрафной, но слишком слабо и Касильяс легко поймал мяч.

25 - Флоренци руками завалил Браими и получил устное предупреждение.

23 - Данилу навесил со стандарта, но подача получилась совсем неудачной, мяч улетел за пределы поля.

20 - Рукой сыграл защитник "Порту" рядом со своей штрафной, но арбитр решил не назначать стандарт.

18 - Соарес сбил Джеко в центре поля, но арбитр ограничился устным предупреждением.

14 - Теллес пытался ворваться в штрафную, но защитники очень грамотно его обезмячили.

11 - Джеко убежал в контратаку и выполнил прострел, Фелипе выбил мяч, причем в первый момент показалось, что игрок "Порту" отправил его в свои ворота.

9 - Коларов вновь прострелил с фланга, но мяч застрял в ногах защитников.

7 - Коларов ворвался в штрафную и опасно прострелил на Джеко, но опытнейший Касильяс перехватил мяч.

4 - Эль-Шаарави обокрал соперника, выложил мяч на линию штрафной под удар Пеллегрини, но Отавио перехватил мяч.

3 - В основном у игроков "Ромы" находится мяч, но пока без особого продвижения вперед.

Матч начался!

Минута молчания в память о погибшем нападающем "Кардиффа" Эмилиано Сале. Помолчим...

Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Матч вот-вот начнется!

Обе команды вышли на предматчевую разминку.

Болельщики разминаются перед матчем.

Стартовый состав "Порту": Касильяс, Милитао, Фелипе, Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Эррера, Отавио, Фернандо Андраде, Соарес, Браими

Стартовый состав "Ромы": Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави

А теперь мы в раздевалке "Ромы" и тоже видим вымпел.

Вот такой вымпел вручит капитан "Порту" своему коллеге из "Ромы".