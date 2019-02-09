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Где смотреть онлайн Рома - Порту: расписание трансляций

суббота, 09 февраля 2019, 21:40

12 февраля итальянская "Рома" на своем поле сыграет с португальским "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Рома" - "Порту".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Рома" - "Порту" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России поединок будет транслировать телеканал "Матч ТВ".

РОМА - ПОРТУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В последний раз "Рома" и "Порту" играли между собой в Риме в 2016 году в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказался португальский клуб, разгромивший соперника со счетом 3:0.

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Ранее "Апостроф" публиковал полный календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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