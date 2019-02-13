РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 0:0 Онлайн-трансляция матча

На Уэмбли играют лондонский и дортмундский топ-клубы

среда, 13 февраля 2019, 21:50
На Уэмбли играют лондонский и дортмундский топ-клубы Фото: twitter.com/spursofficial

В Лондоне проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия".

"Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия" Д - 0:0

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас, Сон Хын Мин

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Скипп, Ваньяма, Ламела, Льоренте

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дауд, Дилэйни, Санчо, Гетце, Пулишич

Запасные: Хитц, Шмельцер, Балерди, Геррейру, Вольф, Ларсен, Филипп

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Боруссия" вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы с первого места в группе А, опередив в борьбе за первую позицию мадридский "Атлетико". "Тоттенхэм" прошел в 1/8 финала со второй строчки в группе В, пропустив вперед "Барселону", но опередив "Интер".

Сезоном ранее "Тоттенхэм" и "Боруссия" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда "шпоры" выиграли оба матча - 3:1 и 2:1. А в сезоне 2015-2016 команды пересекались в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал прошла "Боруссия", которая одержала две победы - 3:0 и 2:1.

Судить дуэль "шпор" и "шмелей" будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

_______________________________________________________________________________________________

4 - Теперь последовала передача на Эриксена, который принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.

3 - Последовал заброс вперед на Сона, но защитники "Боруссии" перехватили мяч.

Матч начался!

Минута молчания в связи с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

Команды уже на поле! Матч вот-вот начнется!

Игроки "Тоттенхэма" вышли на разминку.

Еще немного фотографий перед началом матча.

Стартовый состав "Боруссии": Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дауд, Дилэйни, Санчо, Гетце, Пулишич

Стартовый состав "Тоттенхэма": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас, Сон Хын Мин

В раздевалке "Тоттенхэма" перед матчем.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аякс - Реал - 0:0 Онлайн-трансляция матча

АЯКС РЕАЛ - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Рома - Порту - 2:1 Хроника матча, видео голов

РОМА ПОРТУ - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 12 февраля

Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2 Хроника матча, видео голов

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПСЖ - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости

13 февраля

21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: