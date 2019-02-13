Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 0:0 Онлайн-трансляция матча

В Лондоне проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия".

"Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия" Д - 0:0

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас, Сон Хын Мин

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Скипп, Ваньяма, Ламела, Льоренте

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дауд, Дилэйни, Санчо, Гетце, Пулишич

Запасные: Хитц, Шмельцер, Балерди, Геррейру, Вольф, Ларсен, Филипп

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Боруссия" вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы с первого места в группе А, опередив в борьбе за первую позицию мадридский "Атлетико". "Тоттенхэм" прошел в 1/8 финала со второй строчки в группе В, пропустив вперед "Барселону", но опередив "Интер".

Сезоном ранее "Тоттенхэм" и "Боруссия" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда "шпоры" выиграли оба матча - 3:1 и 2:1. А в сезоне 2015-2016 команды пересекались в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал прошла "Боруссия", которая одержала две победы - 3:0 и 2:1.

Судить дуэль "шпор" и "шмелей" будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

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4 - Теперь последовала передача на Эриксена, который принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.

3 - Последовал заброс вперед на Сона, но защитники "Боруссии" перехватили мяч.

Матч начался!

Минута молчания в связи с гибелью аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

Команды уже на поле! Матч вот-вот начнется!

Игроки "Тоттенхэма" вышли на разминку.

Еще немного фотографий перед началом матча.

Стартовый состав "Боруссии": Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дауд, Дилэйни, Санчо, Гетце, Пулишич

Стартовый состав "Тоттенхэма": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас, Сон Хын Мин

В раздевалке "Тоттенхэма" перед матчем.