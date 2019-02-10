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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: расписание трансляций

воскресенье, 10 февраля 2019, 17:01

13 февраля в Лондоне пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Боруссией". Команды выйдут на поле легендарного стадиона "Уэмбли".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия".

Транслировать эту встречу в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 1". В России поединок покажет "Матч! Футбол 2".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Боруссия" вышла в плей-офф ЛЧ с первого места в группе А, а "Тоттенхэм" - со второй строчки в группе В.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Тоттенхэм" не сумел выйти в финал Кубка английской лиги, уступив "Челси".

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