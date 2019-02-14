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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Шахтер - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

Донецкий Шахтер проведет первый официальный матч в 2019 году

четверг, 14 февраля 2019, 00:10
Донецкий Шахтер проведет первый официальный матч в 2019 году Фото: EPA

14 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Харькове сыграют донецкий "Шахтер" и немецкий "Айнтрахт". Встреча пройдет на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Айнтрахт".

Начало встречи - в 22.00.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В осенней части сезона "Шахтер" занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и завоевал право играть в Лиге Европы. "Айнтрахт" же выиграл свою группу, добыв победы во всех шести играх на групповой стадии.

Ранее между собой команды никогда не встречались. Всего же в своей истории "Шахтер" пересекался с представителями чемпионата Германии девять раз. Главной игрой для "горняков" был финал Кубка УЕФА с "Вердером", когда команда Мирчи Луческу завоевала трофей. В общей сложности "Шахтер" обыгрывал немецкие клубы пять раз, шесть раз играл с ними вничью и еще шесть игр проиграл.

Ответная игра пройдет 21 февраля в Германии.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ

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