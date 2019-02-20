Атлетико - Ювентус Онлайн-трансляция матча

На стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде 20 февраля пройдет матч между "Атлетико" и "Ювентусом". Команды встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

Начало встречи - в 22.00.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Ювентус" выиграл свою группу в Лиге чемпионов, опередив английский "Манчестер Юнайтед", "Валенсию" и "Янг Бойз". "Атлетико" стал вторым в своем квартете, по дополнительным показателям уступив первое место "Боруссии", но обойдя "Брюгге" и "Монако".

"Атлетико" и "Ювентус" в Лиге чемпионов ранее пересекались в сезоне 2014-2015. Тогда на групповой стадии матч в Мадриде завершился победой хозяев со счетом 1:0, а в ответной встрече команды голов не забивали - 0:0.

Судить противостояние "Атлетико" и "Ювентуса" будет немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС