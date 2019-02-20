Динамо - Ювентус Онлайн-трансляция матча

20 февраля в Киеве на стадионе "имени Валерия Лобановского" состоится встреча молодежных команд киевского "Динамо" и туринского "Ювентуса". Встреча пройдет в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Ювентус".

Начало встречи в 14.00.

Главным арбитром матча назначен датчанин Йенс Майе. Ассистенты арбитра — Ларс Хуммельгаард, Йеспер Даль. Четвертый арбитр — Николай Балакин из Украины.

Напомним, что на данной стадии турнира команды играют по одному матчу. Таким образом, в киевском противостоянии "Динамо" и "Ювентуса" определится один из участников 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

ДИНАМО - ЮВЕНТУС