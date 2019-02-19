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Где смотреть онлайн Динамо - Ювентус: расписание трансляций

вторник, 19 февраля 2019, 17:29

В среду, 20 февраля, молодежный состав киевского "Динамо" в Киеве на стадионе "имени Валерия Лобановского" проведет матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против туринского "Ювентуса".

Начало встречи в 14.00.

Прямая трансляция противостояния пройдет на телеканале "Футбол 1".

Отметим, что на этой стадии соревнований команды играют по одной встрече. Таким образом, победитель противостояния гарантирует себе место в 1/8 финала турнира.

К первому матчу в новом году молодежный состав "Динамо" готовился в Турции. Учебно-тренировочный сбор продлился две недели, за которые подопечные Игоря Костюка сыграли три контрольные встречи, выиграв их с общим счетом 14:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало феерическую победу в Лиге УЕФА.

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