Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

В матче 27-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".
Начало матча в 16:05.
Главный арбитр - Майкл Оливер.
Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 3,10.
После 26 туров "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 51 очко. "Ливерпуль" занимает вторую позицию, набрав 65 очков.
В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.