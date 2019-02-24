Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

В матче 27-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало матча в 16:05.

Главный арбитр - Майкл Оливер.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 3,10.

После 26 туров "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 51 очко. "Ливерпуль" занимает вторую позицию, набрав 65 очков.

В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.