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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сойдутся в классическом противостоянии

воскресенье, 24 февраля 2019, 00:05

В матче 27-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

Начало матча в 16:05.

Главный арбитр - Майкл Оливер.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 3,10.

После 26 туров "Манчестер Юнайтед" находится на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 51 очко. "Ливерпуль" занимает вторую позицию, набрав 65 очков.

В первом круге "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

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