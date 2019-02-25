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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Динамо - Заря Онлайн видео трансляция матча

Динамо примет Зарю в 19-м туре чемпионата Украины

понедельник, 25 февраля 2019, 00:10
Динамо примет Зарю в 19-м туре чемпионата Украины Фото: ФК Динамо Киев

В рамках 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет луганскую "Зарю". Встреча состоится 25 февраля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Заря".

Начало встречи - в 18.30.

Плеер с видетрансляцией матча будет доступен в этой новости за полчаса до стартового свистка.

Для "Динамо" этот матч будет третьим после зимней паузы (ранее киевляне уже прошли в Лиге Европы "Олимпиакос"), тогда как "Заря" только сейчас стартует в весенней части сезона.

"Динамо", набрав 38 очков, завершило осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Заря", у которого в активе 28 очков, занимает четвертое место.

Матч этих команд в первом круге завершился вничью 1:1.

На победу киевлян в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,41, на ничью - 4,60, а на успех гостей - 7,90.

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