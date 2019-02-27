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Челси - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

На "Стэмфорд Бридж" пройдет лондонское дерби

среда, 27 февраля 2019, 00:05
На "Стэмфорд Бридж" пройдет лондонское дерби Фото: twitter.com/chelseafc

27 февраля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне встретятся "Челси" и "Тоттенхэм". Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В текущем сезоне команды встречались на футбольном поле уже три раза. В матче первого круга АПЛ "Тоттенхэм" одержал домашнюю победу со счетом 3:1. А совсем недавно, в январе, команды пересеклись в полуфинале Кубка английской лиги. Соперники обменялись домашними победами (1:0 в пользу "шпор" и 2:1 в пользу "синих), после чего определили финалиста в серии пенальти, где точнее были игроки "Челси" (4:2).

"Челси", у которого в активе 50 очков, занимает в таблице АПЛ шестое место, но еще имеет матч в запасе. У "Тоттенхэма" - 60 очков и третья строчка.

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение хозяевам поля. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,28, на ничью - 3,50, а на успех гостей - 3,20.

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