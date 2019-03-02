Десна - Динамо Онлайн-трансляция матча

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Динамо". Матч пройдет 2 марта в Чернигове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Динамо".

Начало встречи - в 14.00.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место. Киевляне набрали 41 очко и на 7 баллов отстают от "Шахтера". "Десна", у которой 27 очков, занимает пятую строчку и ведет борьбу за попадание в топ-шестерку.

В первом круге "Десна" ничего не смогла противопоставить "Динамо" - киевляне одержали разгромную победу со счетом 4:0 благодаря голам Никиты Бурды, Беньямина Вербича, Томаша Кендзеры и Виктора Цыганкова.

На победу хозяев поля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,60, на ничейный результат - 5,20, а "Динамо" считают фаворитом матча - победа киевлян оценивается коэффициентом 1,32.

ДЕСНА - ДИНАМО