РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Десна - Динамо Онлайн-трансляция матча

Динамо в 20-м туре чемпионата Украины сыграет в Чернигове

суббота, 2 марта 2019, 00:05
Динамо в 20-м туре чемпионата Украины сыграет в Чернигове Фото: ФК Динамо Киев

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Десна" будет принимать "Динамо". Матч пройдет 2 марта в Чернигове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Динамо".

Начало встречи - в 14.00.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место. Киевляне набрали 41 очко и на 7 баллов отстают от "Шахтера". "Десна", у которой 27 очков, занимает пятую строчку и ведет борьбу за попадание в топ-шестерку.

В первом круге "Десна" ничего не смогла противопоставить "Динамо" - киевляне одержали разгромную победу со счетом 4:0 благодаря голам Никиты Бурды, Беньямина Вербича, Томаша Кендзеры и Виктора Цыганкова.

На победу хозяев поля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,60, на ничейный результат - 5,20, а "Динамо" считают фаворитом матча - победа киевлян оценивается коэффициентом 1,32.

ДЕСНА - ДИНАМО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал Онлайн-трансляция матча

ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ - Онлайн-трансляция матча 29-го тура чемпионата Англии

Черноморец - Шахтер Онлайн-трансляция матча

ЧЕРНОМОРЕЦ ШАХТЕР - Онлайн-трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Реал Барселона - Онлайн трансляция матча чемпионата Испании 2 марта

Новости

2 марта

00:28
Жизнь "бурлит": в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе

1 марта

23:49
Проезд домой - только за деньги: появились новые подробности скандала с жильцами в Киеве
23:34
Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси
23:01
Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии
22:45
Морозы до -9: синоптики рассказали о погоде в марте
22:17
Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: