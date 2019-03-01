Где смотреть онлайн Десна - Динамо: расписание трансляций

2 марта в матче 20-го тура чемпионата Украины сыграют черниговская "Десна" и киевское "Динамо". Встреча пройдет на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Десна" - "Динамо".

Начало встречи в 14:00.

Прямая трансляция матча "Десна" - "Динамо" будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Оба коллектива вошли во вторую часть сезона с сухих побед. Киевское "Динамо" на своем поле обыграло луганскую "Зарю" со счетом 5:0, в то время как "Десна" на выезде была сильнее "Арсенала" - 2:0.

В турнирной таблице киевляне занимают второе место, а "Десна" расположилась на пятой строчке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Анте Чоричу.