Наполи - Ювентус Онлайн-трансляция матча

3 марта в Неаполе состоится центральный матч тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ювентус".

Начало встречи - в 21.30.

После 25-го тура "Ювентус" уверенно лидирует в чемпионате Италии. Туринский топ-клуб не потерпел ни одного поражения и набрал 69 очков. У "Наполи" - 56 очков и вторая строчка в турнирной таблице.

В первом круге "Ювентус" в Турине обыграл "Наполи" со счетом 3:1.

Букмекеры считают "Наполи" фаворитом домашнего матча. На победу неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 2,40, на ничейный результат - 3,25, а на успех "Ювентуса" - 3,20.

НАПОЛИ - ЮВЕНТУС