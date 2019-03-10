Арсенал - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

10 марта в рамках 20-го тура чемпионата Англии встретятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 18.30.

"Арсенал" и "Ман Юнайтед" являются соседями по турнирной таблице чемпионата Англии. "Канониры" набрали 57 очков и занимают пятое место, а манкунианцы, у которых в активе 58 очков, идут на четвертой позиции.

В текущем сезоне команды встречались уже дважды. Матч первого круга чемпионата Англии завершился вничью - 2:2. А в четвертом раунде Кубка Англии "МЮ" на выезде обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

В рамках чемпионата Англии "Арсенал" и "МЮ" провели 179 матчей: манкунианцы одержали 75 побед, "канониры" - 60, еще 44 раза была зафиксирована ничья.

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



