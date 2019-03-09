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Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

суббота, 09 марта 2019, 13:48

10 марта в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне встретятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 18.30.

Прямую трансляцию битвы двух английских грандов в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч! Футбол 1".

Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице чемпионата Англии. "Арсенал" набрал 57 очков и занимает пятое место, а "Манчестер Юнайтед", у которого в активе 58 очков, идет на четвертой позиции.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Арсенал" потерпел сенсационное поражение в Лиге Европы.

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