Динамо - Арсенал-Киев Онлайн видео трансляция матча

10 марта в рамках 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" будет принимать "Арсенал-Киев". Дерби пройдет на НСК "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Арсенал-Киев".

Начало встречи - в 17.00.

После двадцати туров "Динамо" набрало 44 очка и занимает в таблице украинской Премьер-лиги второе место. "Арсенал" (11 очков) идет последним.

Встреча этих команд в первом круге завершилась минимальной победой "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Миккель Дуэлунд. После двух удалений динамовцы доигрывали матч вдевятером.

Главным арбитром матча "Динамо" - "Арсенал-Киев" назначен Евгений Арановский.