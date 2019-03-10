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Шахтер - Карпаты Онлайн-трансляция матча

Шахтер примет Карпаты в 21-м туре чемпионата Украины

воскресенье, 10 марта 2019, 00:15
Шахтер примет Карпаты в 21-м туре чемпионата Украины Фото: ФК Шахтер

10 марта в Харькове пройдет матч 21-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Карпатами".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Карпаты".

Начало встречи - в 17.00.

После двадцати туров "Шахтер" набрал 51 очко и уверенно лидирует в украинской Премьер-лиге. "Карпаты", у которых в активе 20 очков, располагаются на девятой позиции.

Напомним, матч этих команд в первом круге завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 6:1.

Всего команды провели в рамках чемпионата Украины 51 матч. На счету "Шахтера" 34 победы, "Карпаты" выиграли 9 матчей, а еще 8 раз была зафиксирована ничья.

Главным арбитром матча назначен Денис Шурман.

ШАХТЕР - КАРПАТЫ

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