Манчестер Сити - Шальке Онлайн-трансляция матча

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и "Шальке". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче английский клуб победил со счетом 3:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

Начало поединка в 22:00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Главный арбитр поединка - Клеман Тюрпен из Франции.

Ранее "Манчестер Сити" и "Шальке" уже встречались в матчах еврокубковых турниров. В сезоне-1969/70 английский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч в полуфинале Кубка обладателей Кубков (0:1 и 5:1). В сезоне-2008/09 "Шальке" уступил "горожанам" на своем поле со счетом 2:3 в матче группового раунда Кубка УЕФА.