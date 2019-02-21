"Манчестер Сити" одержал невероятную победу в Лиге чемпионов: видеообзор

Английский "Манчестер Сити" одержал волевую победу над немецким "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Пепа Гвардиолы добились победного результата, играя в меньшинстве.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шальке" - "Манчестер Сити".

Первый тайм неожиданно остался за "Шальке". "Ман Сити" вышел вперед после ошибки соперника (Давид Сильва обокрал Салифа Сане и отдал на Серхио Агуэро, которому оставалось забить в пустые ворота), но затем дважды пропустил с пенальти.

Первый одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой после видеоповтора, второй - за фол Фернандиньо. Оба пенальти реализовал Набиль Бенталеб.

На 68-й минуте матча "Ман Сити" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Николас Отаменди. Однако в концовке встречи "горожане" сумели отличиться дважды. Сперва фантастический гол со штрафного забил Лерой Сане, а затем Рахим Стерлинг после паса Эдерсона вышел на голкипера и отправил мяч в дальний угол.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится 12 марта.

"Шальке" - "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Бенталеб, 38 (с пенальти), 45 (с пенальти) - Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90

"Шальке": Ферманн, Маккенни (Скржибски, 77), Мендиль (Бургшталлер, 65), Настасич, Ут, Сердар, Бенталеб, Калиджури, Ощипка, Сане, Брума

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва (Компани, 70), Де Брюйне (Зинченко, 87), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Сане, 78)

Удаление: Отаменди, 68

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Второй тайм