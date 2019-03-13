Бавария - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

13 марта в Мюнхене пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Ливерпулем". Команды выйдут на поле "Альянц Арены".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 22.00.

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Отметим, что "Бавария" может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд. В то же время для "Ливерпуля" выход в 1/4 финала станет вторым подряд и лишь вторым за десять лет.

Обе команды подходят к матчу в хорошем настроении. "Бавария" в минувший уик-энд разгромила в Бундеслиге "Вольфсбург" (6:0), а "Ливерпуль" в АПЛ обыграл "Бернли" (4:1).

Судить ответную встречу "Баварии" и "Ливерпуля" будет бригада арбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато.