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"Ливерпуль" и "Бавария" не определили победителя в Лиге чемпионов: видеообзор

среда, 20 февраля 2019, 00:05
Фото: twitter.com/fcbayern

В Англии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией". Встреча завершилась вничью.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария".

"Ливерпуль" был активней по ходу матча, но реализовать свои моменты не сумел. Особенно опасными были удар Жоэля Матипа, после которого мяч пролетел рядом с воротами, и удар головой в исполнении Садио Мане, на который среагировал Мануэль Нойер.

"Бавария" ближе всего к голу была благодаря сопернику - Матип в первом тайме едва не срезал мяч в свои ворота, но команду спас Алиссон.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене.

"Ливерпуль" - "Бавария" - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Милнер, 76), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 76)

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Тьяго Алькантара, Хави Мартинес, Гнабри (Рафинья, 90+1), Хамес (Санчеш, 87), Коман (Рибери, 81), Левандовски

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