Вильярреал - Зенит Онлайн-трансляция матча

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российский "Зенит" в Испании сыграет против "Вильярреала". Встреча пройдет на стадионе "Керамика".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" - "Зенит".

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в первой встрече "Зенит" уступил на своем поле со счетом 1:3.

После встречи в Санкт-Петербурге "Вильярреал" пребывал в отличном настроении, что отразилось на результате очередного матча в чемпионате Испании. На выходных "желтая субмарина" на выезде обыграла "Леванте" со счетом 2:0. В свою очередь лидер чемпионата России "Зенит" на своем поле с огромным трудом обыграл скромную "Уфу" - 2:1.

Встречу российского и испанского клуба рассудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.