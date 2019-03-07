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"Зенит" опозорился в Лиге Европы из-за ошибок Ракицкого: видеообзор

четверг, 07 марта 2019, 22:32

Российский "Зенит" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле проиграл "Вильярреалу", который занимает восемнадцатое место в текущем чемпионате Испании.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал".

Провальный матч в составе "Зенита" провел украинский защитник Ярослав Ракицкий. Наиболее грубой была ошибка украинца при втором голе "Вильярреала" - Ракицкий проиграл Жерару Морену верховую борьбу, и испанец точно пробил головой.

Неуверенно украинец действовал и при первом голе, когда при стандарте у ворот "Зенита" сразу два соперника остались в одиночестве на линии вратарской, и при третьем взятии ворот, когда не сумел прервать передачу в штрафную, позволив игроку "Вильярреала" оббежать себя и подхватить мяч, что в последствии привело к голу.

Ответный матч пройдет 14 марта.

"Зенит" - "Вильярреал" - 1:3

Гол: Азмун, 35 - Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 72

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Кузяев, Мак (Шатов, 74), Оздоев (Заболотный, 88), Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Эрнани, 75)

"Вильярреал": Фернандес, Альваро, Фунес Мори, Виктор Руис, Мигелон, Форнальс (Касорла, 81), Иборра, Морено (Бакка, 85), Коста, Морланес (Касерес, 73), Чуквезе

Ранее "Апостроф" сообщал о том. что в России поддержали решение Андрея Шевченко не вызывать в сборную Украины Ярослава Ракицкого.

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