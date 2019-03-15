Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

15 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка заключительных стадий плей-офф Лиги чемпионов.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Начало - в 13.00.

По итогам жеребьевки будут сформированы четыре пары 1/4 финала ЛЧ, а также станет известно, победители каких пар встретятся друг с другом в полуфинале турнира. Кроме того, будет проведена жеребьевка финала с целью определить номинальных хозяев.

Борьбу на этой стадии турнира продолжат восемь клубов: "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Порту" (Португалия), "Ювентус" (Италия) и "Барселона" (Испания).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Напомним, Англия повторила свой рекорд в Лиге чемпионов - впервые с сезона 2007-2008 в четвертьфинале турнира сыграют сразу четырех английских клуба.

На заключительных стадиях плей-офф не будет сеяных команд, а представители одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал ЛЧ 2018-2019 пройдет 1 июня в Мадриде.