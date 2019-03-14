Немецкие клубы повторили антирекорд Лиги чемпионов

Впервые с сезоне 2005/2006 ни один немецкий клуб не пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

На стадии 1/8 финала в текущем розыгрыше турнира Германию представляли "Шальке", дортмундская "Боруссия" и "Бавария". Все прекратили борьбу. Примечательно, что немецкие клубы были выбиты представителями чемпионата Англии. Более того, ни один из представителей Бундеслиги на стадии 1/8 финала не смог обыграть своего соперника хотя бы в одном матче.

В свою очередь английские клубы повторили рекорд страны. Впервые с сезона 2007/2008 в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют четыре представителя Премьер-лиги. В этом году в эту стадию пробились "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" шокировал "Баварию" и вышел в четвертьфинал.