РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

14 марта

01:23
Полный идиот: в сети показали видео, раскрывающее правду о Путине
01:05
Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов
00:49
В России маленьких детей нашли в запертой квартире с мертвой матерью: видео
00:38
Барселона - Лион: видео голов
00:25
Немецкие клубы повторили антирекорд Лиги чемпионов
00:17
Слышь, работать: в ЛНР "узаконили" военное рабство, документ
00:11
Бавария - Ливерпуль: видео голов
00:10
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты

13 марта

23:57
NASA показало удивительное видео, как Луна "прогулялась" перед Солнцем
23:56
"Барселона" с разгромом вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор
23:51
Лига чемпионов: "Ливерпуль" шокировал "Баварию" и вышел в четвертьфинал
23:44
Укушенный Азаровым: сети смеются над видео, как топ-чиновник Нацполиции тараторит по-украински
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Немецкие клубы повторили антирекорд Лиги чемпионов

четверг, 14 марта 2019, 00:25

Впервые с сезоне 2005/2006 ни один немецкий клуб не пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

На стадии 1/8 финала в текущем розыгрыше турнира Германию представляли "Шальке", дортмундская "Боруссия" и "Бавария". Все прекратили борьбу. Примечательно, что немецкие клубы были выбиты представителями чемпионата Англии. Более того, ни один из представителей Бундеслиги на стадии 1/8 финала не смог обыграть своего соперника хотя бы в одном матче.

В свою очередь английские клубы повторили рекорд страны. Впервые с сезона 2007/2008 в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют четыре представителя Премьер-лиги. В этом году в эту стадию пробились "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" шокировал "Баварию" и вышел в четвертьфинал.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вильярреал - Зенит Онлайн-трансляция матча

Краснодар - Валенсия Онлайн-трансляция матча

Динамо - Челси Онлайн-трансляция матча

Бавария - Ливерпуль - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: