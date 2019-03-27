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Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинский боксер проведет защиту чемпионского боя

среда, 27 марта 2019, 12:55
Украинский боксер проведет защиту чемпионского боя

В ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии состоится бой между украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО) и французским претендентом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Начало боя ориентировочно в 4.50.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На кону в этом поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, который принадлежит Гвоздику. Это будет первая защита в карьере украинского боксера.

31-летний Гвоздик стал чемпионом мира 1 декабря 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. Что касается 37-летнего Нгумбу, то ранее он являлся чемпионом мира по второстепенной версии WBF.

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