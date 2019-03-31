Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Перед боем Гвоздик оказался немного тяжелее Нгумбу: 79,2 кг против 79.1 кг.
Дуду Нгумбу: Это прекрасная возможность встретиться с лучшим боксером полутяжелого дивизиона. После 12 лет карьеры и 46 боев с серьезными соперниками я впервые получил возможность побороться за престижный пояс. Я очень уважаю Александра Гвоздика, великого чемпиона. Это будет нелегко, но я гораздо опытнее, как профессионал, и собираюсь воспользоваться этим
Александр Гвоздик: Нужно быть готовым ко всему, Нгумбу может выбросить, что угодно, когда угодно. Если бы он еще и бил сильно – это было бы однозначно его плюсом. Но отсутствие удара не делает его мешком. Он – непростой соперник, это его первый и последний титульный шанс, поэтому, я думаю, что парень очень мотивирован и будет отдаваться на все 100%. У него своеобразный, непонятный стиль.
Гвоздик проведет первую защиту чемпионского пояса по версии WBC