Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити Онлайн-трансляция матча

Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" сыграет против "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0 и 0:1), а "Манчестер Сити" уверенно прошел другую немецкую команду - "Шальке" (3:2, 7:0).

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травм помочь хозяевам в этой игре не смогут два Эрика - Дайер и Ламела.

У гостей также из-за повреждений поединок пропустят Клаудио Браво, Фабиан Делф и украинский полузащитник Александр Зинченко.

В еврокубках пути команд ранее не пересекались. "Шпоры" трижды играли с англичанами еще в далекие 60-70 годы ХХ века. Дома "Тоттенхэм Хотспур" не проигрывал - две победы и ничья, а в гостях потерпел два поражения при одной победе в выездном матче финала Кубка УЕФА.

У "горожан" удручающая статистика против англичан - 4 матча и 4 поражения. Год тому на этой стадии "Сити" был разгромлен "Ливерпулем".

На внутренней арене в этом сезоне "горожане" минимально обыграли "шпор" на выезде (1:0) в матче чемпионата. "Манчестер Сити" выиграл три последних матча на поле "шпор".