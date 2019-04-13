Шахтер - Заря Онлайн-трансляция матча

13 апреля в матче 24-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и луганская "Заря". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря".

Начало матча в 17:00.

Бесспорным фаворитом матча является "Шахтер". На победу "горняков" предлагается коэффициент 1,20. Ничья оценивается коэффициентом 6,50. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 13,00.

Главный арбитр - Анатолий Абдула.

После 23 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 60 очков. "Заря" занимает пятую позицию, имея в своем активе 32 очка.

В первом этапе нынешнего сезона "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 1:0, а в другом матче была зафиксирована ничья - 1:1.